Antalya gündem: Antalya ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı Güncel Haberler Gelen Antalya haberine göre Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam eden tören, şiir dinletisi ile son buldu. Ardından Kaymakam Fatih Ürkmezer, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti. Finike Finike ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Hakan Altınok'un konuşmasının ardından Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik makamında tebrikleri kabul etti. Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Kaş Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Kaş Belediyesinin çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık yaptı. Programda, Kaş Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Güncel Haberler

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