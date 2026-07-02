COP 31'e 120 lider katılacak; otelleri belli oldu

ANTALYA'da düzenlenecek COP 31'e 120'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. 11 günde 2 milyar dolarlık gelir hedeflendiğini aktaran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, devlet başkanlarının hangi otellerde kalacağının belirlendiğini, şu an gizli tutulduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP 31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un zirve dönem başkanı olduğu COP 31, Antalya'da 2016 yılında yine dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan EXPO için inşa edilen EXPO 2016 Antalya alanında gerçekleşecek.

EXPO ALANI COP 31'E DÖNÜŞÜYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, altyapı ve üstyapılara yönelik inşa çalışmalarının hızla devam ettiği 'EXPO 2016 Antalya' alanının ismi de 'COP 31 Alanı' olarak değiştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürü İsmail Öntaş, hazırlıklara ve hedeflere ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE OLUŞTURULUYOR

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük organizasyonlardan birine hazırlandığına dikkati çeken İsmail Öntaş, yaklaşık 1100 dönümden fazla alanda COP 31 için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "COP 31'in yapılacağı alan iki kısma ayrılıyor. 'Blue Zone' dediğimiz mavi bölge, 'Green Zone' dediğimiz yeşil bölge. Mavi bölgede daha çok liderlerin konferans alanları var. Yeşil alan da daha çok sivil toplum örgütlerinin olacağı bir bölge olarak hazırlandı" dedi.

GÜNDE 100 BİN ZİYARETÇİ

İsmail Öntaş, "Mavi bölge yaklaşık 526 bin metrekare. Halihazırda 16,5 bin metrekare kalıcı yapıya ilave 36 bin 800 kalıcı yapı ve 110 bin metrekareye yakın geçici yapı inşa edilerek toplam 163 bin metrekareye yakın yapı alanından oluşacak. Yeşil bölge toplam 582 bin metrekare. Bu bölgede halihazırda 45 bin metrekare kalıcı yapıya ilave 44 bin metrekare geçici yapı inşa edilecek ve toplam 90 bin metrekare geçici ve kalıcı yapı oluşacak. Bunlara ilave 1500 araç kapasiteli VIP otoparkı, 5 bin araçlık açık otopark ve 400 araç kapasiteli otobüs park alanı ile 1 adet heliport çalışmaları devam ediyor. Günde 100 bin ziyaretçi, 120 civarında devlet başkanı, 400'ün üzerinde bakanlar seviyesinde ziyaretçi tahmin ediyoruz. Çok önemli bir zirve ve dünyada iklimle ilgili bütün kararlar COP 31'de burada alınacak" diye konuştu.

2 MİLYAR DOLARLIK GELİR HEDEFİ

COP 31'in Antalya'da oluşturacağı ekonomik hacimle ilgili bilgi veren İsmail Öntaş, "Özellikle Antalya bu konuda çok şanslı. Oteller bölgesine yakın olacağı için fuar alanımızı artık 'COP 31 Alanı' olarak bundan sonra tarif edeceğiz. Antalya zaten Liderler Zirvesi, Expo, Diplomasi Forumu gibi organizasyonlara da alışkın. Katılım sayısı fazla olacağı için bu 11 günlük süre içinde 2 milyar dolarlık gelir elde edileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

DEVLET BAŞKANLARININ OTELLERİ ŞİMDİLİK GİZLİ

COP 31 için otellerde rezervasyonların başladığını dile getiren Öntaş, "Sadece otele değil, ulaşım ve restoran kısımlarında da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Devlet başkanı düzeyinde de hangi otellerde kalınacağı tespit edildi. Onlar şu anda gizli tutuluyor. Liderlerimiz rezervasyon yaptırıyorlar şu anda. Bunun dışında sistem olarak da açıldı, COP 31'e gelecekler de şimdiden rezervasyonlarını yaptırabiliyor. Bundan önceki COP'larda özellikle ulaşım ve otel konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanmış. Ama Antalya bu konuda şanslı, her yıl 17 milyona yakın turist ağırlayan bir şehir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı