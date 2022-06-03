Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı

Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.

Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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