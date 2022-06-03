Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı - Haberler

Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı
AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.
Antalya'da yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Orhan Çiçek - Güncel