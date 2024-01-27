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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Kişi Tutuklandı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 24'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 24 adrese 260 polis ve 2 özel hareket timinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeler ile 5 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa Antalya Suç Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

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