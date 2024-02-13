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Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı, araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 ilçede okullar tatil edildi.

ANTALYA'da şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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