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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin Alp'in kullandığı 07 AE 361 plakalı otomobil, Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, Mustafa Arslan idaresindeki 70 E 8696 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mehmet Sevinç, Ayşe Alp, Hatice Kübra Alp, Rümeysa Nur Alp ve Emine Gül Alp yaralandı.

Yaralılardan Mustafa Arslan ve Mehmet Sevinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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