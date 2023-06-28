Antalya'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Yeni Genelge Yayımlandı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı imzalı, 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelgeyle, orman alanlarının 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmak, yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Antalya Valiliği, Vali Ersin Yazıcı imzalı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelge yayımlandı. Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bu genelgenin yayımlandığı belirtildi.

"Anız yakmayın. Sigara izmaritinizi doğaya atmayın. Mangal ve kamp ateşinizi söndürdüğünüzden emin olun. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Türkiye'de her yıl 2 bin 500- 3 bin orman yangını ile mücadele ediliyor. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı çıkıyor. Rüzgarlar ve hava şartları nedeniyle afet boyutuna varabiliyor. Orman köylerinde yaşamı tehdit edebiliyor. Ateşe hassas bölgelerde anız, mangal, kamp ateşi yakmayın. Ormanda yoğun duman ve ateş gördüğünüzde orman yangını ihbar hattı Alo 177 arayın. Erken müdahale orman kurtarır, vatan kurtarır."