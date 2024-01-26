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Antalya'da Meslek Lisesi Mezunu Girişimci, Babasının Dükkanını Fabrikaya Dönüştürdü

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Antalya'da meslek lisesi mezunu Nuri Çıngı, babasının ahşap torna dükkanını kardeşlerinin de desteğiyle 120 kişinin istihdam edildiği bir mobilya fabrikasına dönüştürdü. Meslek lisesinin kendisine önemli kazanımlar sağladığını belirten Çıngı, meslek lisesi mezunlarının daha fazla fırsata sahip olduğunu vurguladı.

Antalya'da babasının ahşap torna dükkanında çıraklık, kalfalık yapan ve meslek lisesinde eğitim alan Nuri Çıngı, babasından devraldığı küçük dükkanı, kardeşlerinin de desteğiyle 120 kişinin istihdam edildiği fabrikaya dönüştürdü.

Küçük yaşlardan itibaren babasına yardım eden ve babasının isteği üzerine meslek lisesine giden Çıngı, mezun olduktan sonra işlerini büyütme azmiyle torna atölyelerinde çalışmaya devam etti.

Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarının sayısını önce 2'ye sonra 3'e çıkaran Çıngı, kardeşleri Baki ve Zafer Çıngı ile 5 yıl önce Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) ÇNG Mobilya Fabrikası'nı kurdu.

Küçük bir atölyeden fabrikatörlüğe uzanan hikayesini AA muhabirine anlatan Çıngı, meslek lisesinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve girişimci olmasında etkin rol oynadığını söyledi.

Lise çağına gelince babasının "Bu işi yapacaksanız okuluna da gitmeniz lazım." dediğini belirten Çıngı, okula giderken babasının yanında çıraklık yaptığını ifade etti.

Çıngı, meslek lisesinde mobilya sektörünün önemini daha iyi kavradığını, mezun olduktan sonra babasının işini büyütmeye karar verdiğini kaydetti.

Sürekli araştırma içinde olduğunu, bu süreçte kereste ticaretine başladıklarını dile getiren Çıngı, "Antalya nemli olduğu için keresteleri kurutmak gerekiyordu. Kuracağımız fırın için kredi arayışlarına girdik. 1996-97 yıllarında 'Anadolu Kaplanları' diye bir kredi çıktı. Türkiye'de ilk 5'teydik krediyi alan. Kredi ile Antalya'ya ilk kereste kurutma fırınını kurduk." dedi.

Çıngı, kereste işinin yavaşlamasıyla mobilya sektörüne daha fazla ağırlık verdiklerini anlattı.

İşler büyüdükçe kardeşlerinin de kendilerine dahil olduğunu vurgulayan Çıngı, "Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar yetmeyince OSB'de bir fabrika kurduk. 10 kişiyle geldiğimiz bu fabrikada büyüdük. 120 kişiye istihdam sağlıyoruz. İki makineyle geldik, makine sayısını beşe çıkardık. Yüksek teknolojili makinelere döndük." diye konuştu.

"Bu yıl ihracata başlayacağız"

İhracat çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Çıngı, İstanbul'da düzenlenen banyo fuarına katıldıklarını, 3-4 ülkeden alıcı ile ihracat için görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bu yılın ortasında yurt dışı satışlarına başlamayı planladıklarını ifade eden Çıngı, yıllar içinde çeşitli engellerle karşılaştıklarını ancak hepsini aşmayı başardıklarını söyledi.

Meslek lisesinin kendisine önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Çıngı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda fabrikada çalıştırmak için meslek lisesi mezunlarını arıyoruz. Çocuklara tavsiyem, düz liseyi tercih edeceklerine meslek liselerine gitsinler. Gelsinler bizimle çalışsınlar, meslek lisesi mezunlarının yolu daha açık. Biz oradan geldik, girişimci olduk. Şu anda meslek liselerindeki makineler çok iyi, bizim zamanımızda bunlar yoktu. Devlet teknolojik olarak de destek veriyor."

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Antalya OSB İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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