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Antalya'da Kazaklar 1 Mayıs'ta temizlik yaptı

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Antalya'da yaşayan Kazaklar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Lara Plajı'nda temizlik çalışması yaptı. Etkinliğe Kazakistan Antalya Başkonsolosu ve Kazakistanlı İş İnsanları Derneği Başkanı da katıldı.

Antalya'da yaşayan Kazaklar, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak hem de çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Lara Plajı'nda temizlik yaptı.

Kentteki Kazak, Uygur, Orta Asya ve Kafkasya vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Antalya Konsolosluğu ve Kazakistanlı İş İnsanları Derneği işbirliğinde Lara Plajı'nda toplandı.

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev ve Kazakistanlı İş İnsanları Derneği Başkanı Dinara Muna Ulaş'ın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar 5 numaralı plajda temizlik çalışması yaptı.

Başkonsolos Kanafeev, Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya çapında doğanın ve çevre sorunlarının önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Güzel bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Kanafeev, işçilerin de bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan 1 Mayıs Antalya Yaşam Güncel Haberler

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