ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR - Haberler

ANTALYA'da 3 metreye kadar karla kaplanan yayla yolları, ulaşıma açılıyor. Büyükşehir ekipleri çalışmalara hız vererek hayvancılıkla ulaşan vatandaşların yayalara ulaşması için yolları kardan temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını konforlu bir şekilde sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ile birlikte yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlamak için, karla kaplı yayla yollarında temizleme çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaylalarına zamanında ulaşmaları için yer yer 3 metreye kadar ulaşan karla kapalı olan yayla yollarında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖKTEPE YAYLA YOLU AÇILIYOR

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göktepe Yayla Yolu'nda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Manavgat ilçesine bağlı Saraçlı ve Karavca mahalleli vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın kullandığı Göktepe Yayla Yolu bölge halkı içinde önem taşıyor. Ekipler vatandaşların yaylalarına zamanında ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel