Antalya'da Huzur Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulamaya, 195 ekip ve 540 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 8 bin 325 kişinin ve bin 900 aracın sorgulaması yapıldı. Ayrıca 53 aranan kişi yakalanırken 34 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.