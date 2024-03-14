Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Huzur Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Güncelleme:

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur Uygulaması kapsamında binlerce kişi ve araç sorgulandı. Uygulamaya 195 ekip ve 540 personel katıldı. 53 aranan kişi yakalanırken 34 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulamaya, 195 ekip ve 540 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 8 bin 325 kişinin ve bin 900 aracın sorgulaması yapıldı. Ayrıca 53 aranan kişi yakalanırken 34 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kaç yaşında, nereli? Adem Çelebi kimdir? AK Parti Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi kaç yaşında, nereli? Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title