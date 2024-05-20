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Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. 52 ekipteki 121 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 682 ev kontrol edildi. Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 7 işletmeye, kayıt dışı kiralama yapan 4 kişiye ve çalışan kaydı yapmayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

52 ekipteki 121 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 682 ev kontrol edildi.

Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 7 işletmeye, kayıt dışı kiralama yapan 4 kişiye ve çalışan kaydı yapmayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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