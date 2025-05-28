9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı

9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
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9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
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Antalya'da bir iş insanı, telefonuna gelen sahte kargo mesajındaki linke tıklayarak "kargo ücreti" adı altında belirtilen 9.38 lira ödemeden sonra hesabından 54 bin 215 lira çekilerek dolandırıldı. Kargo gelmesini beklediği için mesajdan şüphelenmeyen iş insanı, "Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Her gün çeşitli yollara başvuran dolandırıcıların hedefi bu kez Antalya'da bir emlak şirketi sahibi 70 yaşındaki Talip Yörükoğlu oldu. Yörükoğlu'nun telefonuna 17 Mayıs'ta "PTT" isminin kullanıldığı kısa mesaj geldi.

"TESLİMAT BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN" MESAJINA TIKLADI

"PTT Posta Bildirimi" başlığıyla gönderilen mesajda, "Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz. Bilgileri güncellemek için bağlantıya tıklayın" ifadeleri yer aldı.

9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı

9.38 LİRA ÖDEDİ, 54 BİN 215 LİRA DOLANDIRILDI

Ofisinin kapalı olması nedeniyle beklediği kargonun ulaşmadığını düşünen Yörükoğlu, linke tıkladıktan sonra 'PTT'nin logosunun kullanıldığı internet sayfası açıldı. İnternet sayfasında yeniden teslimat için ödeme yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, komutları yerine getirip 9,38 lira ödeme yaptı ve hesap bilgilerini girdi. Daha sonra kargonun ulaşmasını bekleyen Talip Yörükoğlu, 2 gün sonra hesabını kontrol edince 54 bin 215 lira gönderim yapıldığını fark etti.

"BANKANIN DA KUSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hesap hareketlerini inceleyen Yörükoğlu, Bahreyn kuruluşlu bir firmaya gönderilen paranın, bilgisi dışında olması nedeniyle bankaya müracaatta bulundu. Kargodan gönderi beklediği gün dolandırıldığını anlayan Talip Yörükoğlu, "Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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