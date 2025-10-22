Antalya'da Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı Düzenlendi

Antalya'da " Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) işbirliğiyle ATB Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, çalıştayın açılışında, özel bir coğrafyaya sahip olduklarını ve bölgede coğrafi işaretlerin hedef kitlesi olan butik ve özel ürünler yetiştirildiğini söyledi.

Ürünleri işleyerek eşsiz bir gastronomi mirası ortaya çıkardıklarını ifade eden Şahin, çalışmalar sonucunda coğrafi işaretli ürün sayısını yaklaşık on katına çıkardıklarını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca tescil aşamasını değil ekonomik ve pazarlama boyutunun da iyi planlanması gerektiğini vurgulayan Şahin, dünyanın kaliteli gıdaya olan ihtiyacının her geçen gün arttığını, coğrafi işaret ve tedarik zinciri sistemini yapılandırmanın önem taşıdığını kaydetti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da coğrafi işaretli ürünlerin korunması kadar sürdürülebilirliğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik için mevzuatın güçlendirilmesi, paydaş katılımına dayalı bir yönetişim modelinin yerleşmesi ve tüketici farkındalığının artırılması gerektiğini aktaran Çandır, "Coğrafi işaretlerin ekonomik, kültürel ve toplumsal fayda üretebilmesi, üreticiden kamuya, meslek örgütlerinden tüketiciye kadar tüm tarafların katılımıyla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 1781'e, AB'de tescilli ürün sayısının ise 38'e ulaştığını anlatan Çandır, bu alanda önemli yol alındığını ifade etti.

YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da Antalya'yı uluslararası gastronomi sahnesinde güçlü bir destinasyon haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çalıştaya, oda borsa başkanları, ATB yönetim kurulu üyeleri, kurum temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.