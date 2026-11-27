Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, yumurta sektörünün Türkiye'nin üretim gücüne, tarımsal potansiyeline ve ihracatına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yumurtanın sadece bir besin kaynağı olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Gürcan, "Yumurta sofralarımızın vazgeçilmez bir ürünü olmasının ötesinde üretim, istihdam, yem, lojistik, ambalaj, finansman ve ticareti kapsayan geniş bir ekosistemin önemli bir unsurudur. Bu nedenle ticaretin düzenli, şeffaf, öngörülebilir ve rekabetçi bir zeminde yürütülmesi üreticiden tüketiciye kadar değer zincirinin sağlıklı işlemesi bakımından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Gürcan, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, Türkiye'nin dört bir tarafındaki savaşlar, bölgesel çatışmalar ve dünya ticaretinde korumacılık eğilimlerinin üretim ve ticaret politikalarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Güçlü ekonominin güçlü bir üretim altyapısıyla mümkün olacağını vurgulayan Gürcan, güçlü üretimin temel dayanaklarından birinin de gıda arz güvenliği olduğunu kaydetti.

Gürcan, Türkiye'de şu anda hububat ve yem sektörünü etkileyecek hiçbir sıkıntının bulunmadığını ve mevcut stokların gelecek birkaç yıla daha yetecek nitelikte olduğunu bildirdi.

Satın alma gücü paritesine göre 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin 2025'te 11. sıraya, Avrupa'da da 4. sıraya yükseldiğini anlatan Gürcan, "2025 yılında yüzde 3,7'lik bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiştik. 2026'nın 2. çeyreğinde de yüzde 2,3'lük bir büyüme ile beraber tam 24 çeyrektir, yani 6 yıldan beri Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümesini sürdürüyor. Bu başarıda ihracatımızın da önemi çok büyük." diye konuştu.

Tarım ve gıda sektörünün de ihracat içinde çok önemli bir payı bulunduğunu dile getiren Gürcan, 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatının geçen yıl 32,6 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak ekonomi ve ticaret politikalarını şekillendirirken iç piyasada istikrar ve dış ticarette sürdürülebilirlik konularını öncelikli olarak ele aldıklarını aktaran Gürcan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişmesi ne kadar önemliyse üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve ihracatımızın uluslararası pazardaki kazanımlarını koruması da o kadar önemlidir. Bu iki hedefi birbirinden ayrı düşünmüyoruz. Zaman zaman Tarım ve Orman Bakanlığımızla yakın koordinasyon içinde gerekli tedbirleri alarak hayata geçirdik. Uygulamalarımızda iç piyasanın ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılamak ve sektörümüzün ihracat potansiyelini sürekli hale getirmek önceliklerimizdendir. Temel yaklaşımımız açıktır. Üretimin devamlılığını, iç piyasa istikrarını ve ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak."

Gürcan, Çin'den Japonya'ya, Rusya'dan Kanada'ya uzanan geniş bir coğrafyada ürünlerin pazara erişim koşullarını iyileştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

İhracatın sürdürülebilir olması için devlet yardımlarını ve URGE projelerini kesintisiz olarak devam ettirdiklerini aktaran Gürcan, "Tarım ve gıda sektöründe 2025 yılında toplam 287 fuarı, 61 milli ve 226 bireysel fuar olmak üzere destek kapsamına aldık. 2026 yılında bu sayıyı 303'e çıkardık. Bunların 57'si milli, 246'sı bireysel fuarlardır." ifadelerini kullandı.

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, sektöre katkı sağlıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de tarım ve hayvancılığın gıda arz güvenliği, ekonomik kalkınma ve kırsal refah açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak politikaları, üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulması hedefleri doğrultusunda yürüttüklerine işaret eden Gümen, şunları kaydetti:

"Kanatlı sektörü ve yumurta üretimi de ülkemizin hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahiptir. Yumurta, yüksek besin değeri ve erişilebilirliğiyle toplumumuzun dengeli beslenmesinde önemli bir gıda maddesi. Dolayısıyla yumurta üretiminde sürekliliğin sağlanması ve üretim kapasitemizin korunması stratejik önceliklerimiz arasındadır. Dünya genelinde artan nüfus, iklim değişikliği, kuraklık, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve hayvan hastalıkları, gıda üretiminin stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu gelişmeler, hayvancılıkta yalnızca mevcut üretim kapasitesini korumanın yeterli olmadığını, bilimsel gelişmeleri, teknolojik imkanları ve planlı üretim anlayışını esas alan bir yaklaşımın gerekli olduğunu ortaya koymaktadır."

Gümen, sektörün gelişmesi amacıyla bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bunlardan birinin yerli genetik kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu ifade eden Gümen, şöyle devam etti:

"Hayvancılıkta kendi genetik kaynaklarımızı geliştirmek, damızlık materyal alanındaki bilgi ve üretim kapasitemizi güçlendirmek stratejik öneme sahiptir. Bakanlığımıza bağlı Tavukçuluk Araştırma Enstitümüz tarafından yürütülen ıslah çalışmaları bu açıdan önemli kazanımlar sağlamaktadır. ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY gibi yerli hibritlerimizin geliştirilmesiyle ülkemizin bu alandaki bilimsel ve teknik birikimi güçlenmektedir. Hedefimiz, yerli genetik materyal geliştirme kapasitemizi artırmak ve bu çalışmaları sürdürülebilir hale getirmektir."

Gümen, üretimde verimliliğin artırılması, kaynakların etkin kullanılması ve modern işletme altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla da kırsal kalkınma yatırım desteklerinin devam ettiğini belirtti.

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon da Türkiye'de ve dünyada yumurta sektörünün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7. Yumurta Zirvesi, 29 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA