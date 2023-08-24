Antalya'da 51 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

ANTALYA'da polis, doğu illerinden getirilen 51 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Ekiplerin gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen esrarın Antalya'ya nakledileceği ve uyuşturucu maddelerin il genelinde torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla satılacağı yönünde bilgi elde edince çalışma başlattı. Ekiplerin Serik ve Aksu ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 51 kilo esrar maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.