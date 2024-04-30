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Antalya'da 50 Yeni Adliye Lojmanı İçin Protokol İmzalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında 50 adliye lojmanının alımı için protokol imzalandı. Böylelikle Antalya'da adliye lojmanları sayısı 185'e çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Güneş Mahallesinde mevcut 1207 Antalya Prestige Projesi ismi ile satışa sunulan sitedeki 50 dairenin alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında imzalanan protokolle, lojman alımının toplam 185'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci, Döşemealtı ilçesinde mevcut projeler için farklı tarihlerde protokol imzaladıklarını, şimdi ise Kepez ilçesindeki proje için protokol imzaladıklarını aktardı.

Böylelikle adliye lojmanları sayısını artırmanın gururunu yaşadığını ileten Kahveci, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Antalya Kepez Hukuk Güncel Haberler

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