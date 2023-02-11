Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ekipleri, Deprem Bölgesinde Tetanoz Aşısı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında görev yapan personele tetanoz aşısı yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, bir yandan üç hasta nakil ambulansıyla deprem bölgesi Hatay'daki hastaların sevk çalışmalarına destek verirken, diğer yandan da sağlık personeliyle köylerdeki depremzede vatandaşların sağlık kontrollerini yapıyor.

TETANOZ AŞISI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin diğer bir ekibi de Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan çadırda Türkiye genelinden arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere bölgeye gelen ve sahada görev yapan personele tetanoz aşısı yapıyor. Özellikle toprakla temas eden açık yara veya paslı metal yaralanmalarında tetanoz aşısı deprem bölgesinde görev alan personel için hayati önem taşıyor.