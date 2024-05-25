Antakya'da Zeytinyağı Fabrikasında Yangın Çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.