Antakya'da anız yangınında kurtarılan kaplumbağa
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale eden itfaiye eri, kaplumbağayı fark ederek onu kurtardı ve doğaya saldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kuzeytepe Mahallesi'nde bir tarım arazisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale edildiği sırada bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalmış kaplumbağa olduğunu fark etti.
Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra yeniden doğaya saldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel