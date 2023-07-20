Antakya'da anız yangınında kurtarılan kaplumbağa

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale eden itfaiye eri, kaplumbağayı fark ederek onu kurtardı ve doğaya saldı.