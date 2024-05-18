Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken böyle görüntülendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi. Bahçesaray ilçesi Sündüs yaylasına çıkan vatandaşlar, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve 3 yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayılar bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken böyle görüntülendi
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Bahçesaray ilçesi Sündüs yaylasına çıkan vatandaşlar, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve 3 yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayılar bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.