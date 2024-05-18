Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken böyle görüntülendi

Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken böyle görüntülendi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Bahçesaray ilçesi Sündüs yaylasına çıkan vatandaşlar, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve 3 yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayılar bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.