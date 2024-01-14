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Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik yedek parça üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi ve yangın hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik yedek parça üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi, polis ekipleri de olası patlamalara karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi.

İşçilerin hemen Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiyeye haber verdiğini aktaran Tunaoğlu, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında herhangi bir işçinin yaralanmadığını, yangının maddi boyutunu da henüz bilmediklerini belirten Tunaoğlu, "Hızlı bir şekilde yayılıyordu ama ekipler kontrol altına aldı. Umarım böyle atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bu arada, yangının çıktığı sırada panik atağı bulunduğu kaydedilen bir kadın işçi fenalık geçirdi. İşçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ankara Sincan Olay İtfaiye Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

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