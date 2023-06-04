Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak yağış yolları göle çevirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü ve Ankara-Eskişehir kara yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise kontrollü trafik akışının sağlandığını açıkladı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Eskişehir kara yolundaki su birikintisi nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Polatlı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde yollar göle döndü. Ankara- Eskişehir kara yolu, bölgede meydana gelen taşkın sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Eskişehir kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkiinde Eskişehir-Ankara karayolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır" dedi.