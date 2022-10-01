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Ankara haberi! Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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Ankara haberi! Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara haberler... Ankara Valiliği, 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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