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Ankara gündem haberleri: Nallıhan'da kısa film çekildi

Ankara gündem haberleri: Nallıhan'da kısa film çekildi

Güncel Haberler

Ankara haberler: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yönetmenliğini Mehmet Akif Güler'in yaptığı başrolünü Menderes Samancılar'ın oynadığı "Makas" isimli kısa film çekildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yönetmenliğini Mehmet Akif Güler'in yaptığı başrolünü Menderes Samancılar'ın oynadığı "Makas" isimli kısa film çekildi.

Filmin çekimleri Nallıhan merkez, Nallıdere ve Akdere mahallelerinde tamamlandı.

Yapımcı Mahmut İslam Bilir, yaptığı açıklamada çekimler için ülke genelinde 54 yer gezdiklerini, filme en uygun yörenin Nallıhan ilçesi ve Nallıdere Mahallesi'ni seçtiklerini belirterek, çekimler sırasında ilgi ve alaka gördüklerini, Nallıhan halkına ve yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

Menderes Samancılar Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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