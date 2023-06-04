Ankara- Eskişehir kara yolu, sağanak nedeniyle trafiğe kapatıldı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Eskişehir kara yolundaki su birikintisi nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkiinde Eskişehir-Ankara karayolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır" dedi.