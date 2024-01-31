Ankara'dan Çalınan Otomobil İzmir'de Yakalandı

ANKARA'dan çaldıkları otomobilin plakasını değiştiren 4 kişi, parçalarını sökerek satmak üzere gittikleri İzmir'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde 28 Ocak'ta otomobilin çalınması ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu otomobilin plakasının başka bir araçla değiştirildiği belirlendi. Polis izini sürdüğü şüphelileri, araçla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde yakaladı. Aracı söküp, parçalarını satmak üzere İzmir'e götürdüğü belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.