Ankara'da Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıya bakanlık bürokratlarının yanı sıra video konferans yöntemiyle 81 ilin valileri, cumhuriyet başsavcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile gençlik ve spor il müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni sezonun kritik bir dönemde başlayacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bazı düzenlemeler olacak. Eğer biz bu süreci iyi yönetebilir, maçları da iyi yönetebilirsek bunun Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Onun için bugün bu konuyu etraflıca ele alalım ve önümüzdeki günlerde yapılması gereken hususlarla ilgili planlamalarımızı şimdiden gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

"Ligler başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık verelim"

Çiftçi, alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin şunları söyledi:

"Ligler başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık verelim. Sportif faaliyetlerde provokasyon yapmak isteyen, sabotaj girişimlerinde bulunmak isteyen kişiler olabiliyor. Bunların önceden tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması maçların huzur içerisinde oynanmasına katkı sağlayacaktır. Jandarma teşkilatımıza da önemli görevler düşüyor. Taraftar grupları stadyuma ulaşıncaya kadar ve maç bittikten sonra illerine dönünceye kadar jandarma sorumluluk bölgesinden geçiyor. Bu süreçte alınacak tedbirlerin jandarma teşkilatımız tarafından polis teşkilatımızla koordinasyon içerisinde planlanmasında fayda görüyoruz."

"Passolig uygulaması protokol tribünlerinde de geçerli olacak"

Süper Lig müsabakalarında güvenlik tedbirlerinin artırılacağını belirten Çiftçi, "Süper Lig maçları için spor güvenlik kurullarının mutlaka valilerimizin başkanlığında toplanmasını istiyoruz. Yine önemli hususlardan bir tanesi de stadyuma girişlerin mutlak suretle Passolig sistemi üzerinden yapılmasıdır. Protokol tribünlerinde de aynı uygulama geçerli olmalıdır. Polisimiz yaka kameralarından mutlaka faydalanmalıdır. Bu hususlara dikkat edersek inşallah daha huzurlu, daha güvenli bir 2026-2027 futbol sezonu geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA