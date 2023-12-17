Üye Girişi
Haberler

Ankara'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da meydana gelen kazada otomobil ve harfiyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ankara Çevre Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

ANKARA'da otomobil ve harfiyat kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu havalimanı istikameti Etlik girişi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gökçe (26) yönetimindeki 06 YVA 05 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DC 663 plakalı harfiyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüsü Mehmet Gökçe ve annesi Pakize Gökçe (62), itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde Pakize Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mehmet Gökçe, Senanur Gökçe (26), Ahsen Gökçe (3) ve Yüsra Gökçe (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tek şeride düşen ve uzun kuyruklar oluşan Ankara Çevre yolu, otomobil ve kamyonun çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ila ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Gökçe Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title