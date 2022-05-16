Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor - Haberler

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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

Başkentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Başkentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Meteoroloji, su baskını, Güncel, Haberler

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