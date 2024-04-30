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Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerinin dronla yaptığı çalışmayla bulundu. Büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince alınarak sahibine teslim edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerinin dronla yaptığı çalışmayla bulundu.

Avcıova Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Kılıç, kaybolan 3 büyükbaş hayvanını bulmak için mahalleli ve yakınlarından yardım istedi.

Kılıç, geceden sabaha kadar süren aramalardan sonuç çıkmayınca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çubuk Belediyesine durumu bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, dronla yaptıkları aramada hayvanların yerini tespit etti.

Büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince alınarak sahibine teslim edildi.

Kılıç, gazetecilere, hayvanlarını bulan Çubuk Belediyesi ekibine ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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