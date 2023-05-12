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Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.

Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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