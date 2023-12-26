Ankara'da Gastronomi Enstitüsü Çalıştayı Düzenlendi

ANKARA'da düzenlenen 'Gastronomi Enstitüsü Çalıştayı'nda; eğitim, diplomasi, sanat ve tasarım, turizm, işletmecilik, sıfır atık, sürdürülebilirlik, coğrafi işaret, yemek kültürü ve kültür politikaları ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Gastronomi Enstitüsü kurulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Gastronomi Enstitüsü Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, YÖK üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hümeyra Şahin Oktay, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç, akademisyenler, araştırmacılar, işletmeciler, kamu kurumu temsilcileri ve şefler katıldı. Çalıştay, gastronominin ilişkilendiği eğitim, diplomasi, sanat ve tasarım, turizm, işletmecilik, sıfır atık, sürdürülebilirlik, coğrafi işaret, yemek kültürü ve kültür politikaları gibi konulardan oluşan sorular çerçevesinde gerçekleştirildi. Gastronomi Enstitüsü'nün temel fonksiyonları; gastronomi odaklı nitelikli lisansüstü eğitim vererek gastronomi elçileri yetiştirmek, yurt dışı temsilciklerinde Türk mutfağının ve gastronomik unsurların tanıtımı için planlamalar yapmak, gastronomi turizmine dair unsurları güçlendirmek, Türk mutfağını geleneklerinden koparmadan geleceğe taşıyacak araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek olmak ve Türk mutfağını yaratıcı formlarda tasarlamak olarak belirlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalıştayın, ön çalışma olduğu ve enstitünün ilerleyen tarihte açılacağı belirtildi.

'GASTRONOMİ, YÜKSELEN BİR DEĞER'

Prof. Dr. Arif Bilgin, klasik anlamıyla iyi yemek hazırlamak ve yemek sanatı olan gastronomiyi tek boyutlu şekilde ele almanın mümkün olmadığını belirterek, "Gastronomi; kültürel bir değer, kıymetli bir iletişim ve diplomasi enstrümanı, istihdam aracı, kimlik inşasında önemli bir unsur ve turizm destinasyonlarının işlevsel bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Gastronomi; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik süreçlerin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen bir değerdir. Yaklaşık 15 yıl önce sadece 6 gastronomi ve mutfak sanatları bölümü varken; bu bölümlere yönelik ilgi hızla artığından bugün aktif bölüm sayısı, 133'e çıkmış durumdadır" diye konuştu.

Ülkelerin gastronomi uzmanları yetiştirerek kamu diplomasilerini güçlendirdiklerini, uluslararası arenada kültürel güçlerini pekiştirdiklerini ve turizm faaliyetlerine katma değer yarattıklarını kaydeden Prof. Dr. Bilgin, kurulacak olan enstitünün tarım, gıda, kültür, turizm, diplomasi ve ekonomi gibi birçok alanın kesişim noktası olacağını söyledi.