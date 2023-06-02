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Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Güncel Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Çankaya ilçesi Üniversiteler Mahallesi'nde, Lütfü Gök ile Mehmet A. sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Zanlı Mehmet A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Üniversiteler Mahallesi'nde, Lütfü Gök ile Mehmet A. sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Mehmet A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya Ankara Güncel Haberler

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