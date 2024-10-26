Ankara'da BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi

Başkentte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki resepsiyona, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Zahiri yaptığı konuşmada, etkinliğin sadece bir sporla ilgili olmadığını, iki ülkeyi bir araya getiren güçlü ve sağlam ilişkilerin somutlaşmış halini, iki ülke halkları arasındaki işbirliği ve anlayışın ruhunu yansıttığını anlattı.

Sporun, uluslar arasında dostluğu güçlendirmede hayati bir rol oynadığına inandığını belirten Zahiri, "BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini de memnuniyetle belirtmek isterim. Bu gelişmeler iki ülkenin liderleri arasında yapılan birçok karşılıklı ziyaretle kendini göstermektedir." diye konuştu.

Zahiri, iki ülke ilişkilerini geliştirme konusundaki ortak isteğin karşılıklı büyüme ve refaha katkı sağlayacağını belirterek, "İki ülke arasındaki ortaklıkları güçlendiren başarılar görmeyi de dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAE ile her alanda ilişkilerimizi ileri taşıma irademizi sürdürmeye kararlıyız"

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

Ylmaz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle BAE bakanlarının söz konusu terör saldırısının hemen akabinde ülkemizle sergiledikleri dayanışma için de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Son üç yılda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 40'tan fazla anlaşma imzalandığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) 19 Temmuz 2023'te BAE'ye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükselmiştir." diye konuştu.

İkili ticaret hacminin 2023'te iki kattan fazla artışla 20 milyar doları aştığını vurgulayan Yılmaz, BAE'nin Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, BAE ile spor dahil her alanda ilişkileri ileri taşıma iradesini ilerleyen dönemde de sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

"Türkiye-BAE ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişmeler iftihar vesilesidir"

Varank ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Bu kürsüden açıkça tekrar ifade etmek istiyorum ki Türkiye'ye diz çöktürebileceğini zannedenler tarihi bir yanılgı içerisindeler." dedi.

Sporun birleştirici, iyileştirici ve ilham veren müstesna bir gücü olduğunu vurgulayan Varank, "Geniş kitleleri bir araya getirerek harekete geçiren spor artık diplomasinin de en önemli enstrümanlarından bir tanesi haline geldi." ifadesini kullandı.

Varank, iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliği çok kıymetli bulduğunu vurguladı.

Türkiye ve BAE'nin kardeşlik ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine karşılıklı desteğini sürdürdüğünü kaydeden Varank, "Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarma gayretimize omuz veren en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız oldu. Şahsım ve milletimiz adına sizlere tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Varank, Türkiye ve BAE'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki dayanışmasının barışın ve huzurun sağlanmasına da önemli katkılar sunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasında üstlendiğiniz arabulucu rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Terör devleti İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırımı, Lübnan'da başlattığı zulmü sona erdirmek istiyorsak dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. İnsanlık adına hep beraber terör devleti İsrail'e dur demeliyiz."

Varank, bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 51. yıl dönümü olduğuna değinerek, "Güçlü temellere dayanan Türkiye-BAE ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişmeler, bizler için iftihar vesilesidir." görüşünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği kapsamında düzenlenecek futbol müsabakası için kura çekildi, konuklara plaket takdim edildi.