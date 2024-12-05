Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü kapsamında Ankara'da "ASEAN- Türkiye Ortaklığı: Gelecek İçin Fırsatlar ve Zorluklar" programı düzenlendi.

ASEAN Ankara Komitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında ASEAN Günü kapsamında düzenlenen programa ASEAN üye ülkelerinin Ankara büyükelçileri, Ankara'daki bazı yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, bugünkü özel programda ASEAN ülkeleri ile Türkiye arasındaki güncel durumu ve gelecekteki fırsatları konuşacaklarını belirtti.

Orbay, üniversitedeki ASEAN üye ülkelerinden gelen uluslararası öğrenci sayısının artırılabileceğine işaret ederek, programın bu yönde bir fırsat oluşturabileceğini ifade etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da ASEAN ve Türkiye'nin kurumlarının ortak girişimiyle düzenlenen bu programın Türkiye ile ilişkilerdeki büyük stratejiyi gösterdiğini söyledi.

Purnama, ortak geleceğin eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Türkiye-ASEAN ortaklığının tam zamanında gündeme gelmesinin yanı sıra bugünlerle de çok ilgili olduğunu dile getirdi.

Dünya çapında savaşların arttığına ve iklim değişikliğinin milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam ettiğine işaret eden Purnama, güncel küresel yönetim yapısının şu anki zorluklarla mücadeleye uygun olmadığını vurguladı.

Purnama, güncel küresel yönetim sisteminin başarısızlığa uğradığına dikkati çekerek, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 44 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

ASEAN-Türkiye işbirliği, küresel barış ve refaha da katkı sağlayacak

Bu zor gerçekliklerle yüzleşmede ASEAN-Türkiye ortaklığının bir çözüm olacağını kaydeden Purnama, bu işbirliğinin sadece ASEAN ve Türkiye'ye değil, küresel barış ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Purnama, bu ortaklığın enerji güvenliği, temiz enerji, gıda güvenliği ve ekonomik eşitsizlik gibi konularda da fayda sağlayacağını aktararak, "Türkiye ve ASEAN, gelişmekte olan ülkelerin de aynı şekilde büyüme, gelişme ve gelişmiş ülke olma hakkına sahip olmasını sağlamalı. Hiçbir ülke diğerine 'bizim standardımız sizinkinden iyi' diyerek diktede bulunmamalı." diye konuştu.

ASEAN ve Türkiye gibi bölgesel işbirliklerinin birliğe, barış ve istikrara katkı sağlamaya olası bir rota teşkil edeceğini kaydeden Purnama, büyük güçlerin domine etmek için değil, işbirliği için rekabet etmesi gerektiğini vurguladı.

Purnama, bu güçlerin savaş için değil, barış için çalışması gerektiğinin altını çizerek, ASEAN modelinin Orta Doğu dahil diğer bölgeleri de etkileyebileceğini ifade etti.

Türkiye, ASEAN ile diyalog ortağı olmak için başvuruda bulundu

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur da ASEAN'ın barış, istikrar ve refaha katkısıyla bilindiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin ASEAN'ın Güneydoğu Asya'da oynadığı merkezi role değer verdiğini söyledi.

Cankorur, bu bağlamda ASEAN ve üye ülkelerinin Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi'nin merkezinde yer aldığını aktararak, örgüt ve üye ülkeleriyle karşılıklı saygı, güven ve anlayış temelinde ilişkiler geliştirdiklerini anlattı.

Türkiye ve ASEAN'ın kendi bölgelerinde önemli bölgesel aktörler ve ekonomik güç merkezleri olarak artan öneminin stratejik ve geleceğe dönük bir işbirliği yaklaşımını zorunlu kıldığını belirten Cankorur, ASEAN ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ve bu yıl diyalog ortaklığı için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Cankorur, daha derin diyaloğun iki tarafa da fayda sağlayacağını vurgulayarak, çeşitli alanlarda ilişkilerin karşılıklı işbirliğiyle geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam da Türkiye'nin bu yapıya gözlemci üye olarak kabul edilmesinin bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğine verdiği önemi gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye-ASEAN ilişkilerini derinleştirme kararlılığının gerek ikili gerekse çok taraflı tüm muhataplarla paylaşıldığını söyledi.

Sağlam, bunun yalnızca bölgesel işbirliği ile ilgili olmadığına, küresel barış ve kalkınma hedeflerini destekleyen önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Asya'nın Asya Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesindeki merkezi rolünün farkında olan Türkiye'nin geleneksel işbirliği alanlarının ötesine geçerek enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi yeni alanlarda da aktif bir rol almayı hedeflediğini aktaran Sağlam, ilerleyen dönemde Asya ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşınması ve Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin Asya'yla kurduğu bu güçlü bağların, bölge ve dünya için daha parlak bir geleceğin ve barışın kapılarını aralayacağına inandığını belirten Sağlam, sözlerini, "Gazze'de, Asya'da ve dünyada barış" diyerek tamamladı.

"ASEAN-Türkiye Ortaklığı: Gelecek İçin Fırsatlar ve Zorluklar" paneli

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın moderatürlüğünü yaptığı "ASEAN-Türkiye Ortaklığı: Gelecek İçin Fırsatlar ve Zorluklar" adlı panelde, Endonezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Dr. Philips J. Vermonte, ASEAN Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları ve Diyalog Merkezi Direktörü Büyükelçi Chirachai Punkrasin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ASEAN Parlamentolar Arası Meclisi Türkiye Delegasyonu Sekreteri Dr. Ali Yıldız konuşmacı olarak yer aldı.

Vermonte, ASEAN'ın stratejik ve ekonomik önemine işaret ederek, üye ülkelerin istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve Kovid-19 salgını döneminde de buna devam ettiğini söyledi.

Bu bağlamda ASEAN ülkelerinin ekonomisinin kurumsallaşmış olduğuna dikkati çeken Vermonte, Endonezya ve Türkiye'nin G20 üyesi olduklarını hatırlattı.

Vermonte, Güney Çin Denizi, Gazze ve Ukrayna gibi bölgesel krizlere değinerek, uluslararası hukukun işlevsel olmadığını çünkü hukukun uygulanması için bir mekanizma olmadığını vurguladı.

Punkrasin de 2025'in ASEAN için önemli bir yıl olacağına işaret ederek, Malezya'nın yeni dönem başkanlığıyla 2045 için yeni bir vizyon kabul edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda ASEAN'ın gündem öncelikleri arasında değişiklikler olabileceğini kaydeden Punkrasin, Türkiye ile ASEAN arasındaki işbirliği alanları arasında sürdürülebilir kalkınma, eğitim, afet yönetimi, çevre ve iklim değişikliği de bulunduğunu anlattı.

Yıldız da Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin çok sağlam bir zemini olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin bu ilişkilere çok önem gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin tüm ASEAN üye ülkelerinde büyükelçiliği olduğunu ve bunun ASEAN'a atfedilen önemi gösterdiğini kaydeden Yıldız, ilerleyen dönemde ASEAN'a daimi bir temsilci atamanın da değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yıldız, ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn'un Türkiye'ye olası ziyaretinin de ikili ilişkiler için faydalı olabileceğine işaret ederek, ASEAN ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında da ilişkilerin gelişebileceği yönünde tavsiye verdi.

Ekonomi ve ticaret alanlarında da belli sektörlerin öncelik haline getirilebileceğini aktaran Yıldız, turizmin de Türkiye ve ASEAN ülkeleri için geliştirilebilecek bir alan olduğuna değindi.

Panelin ardından ASEAN Kültür Günü kapsamında ASEAN üye ülkelerinin müzik, dans ve yemeklerinin tanıtıldığı bir program düzenlendi.