Ankara'da 756 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 216 ve ifadeye yönelik aranan 496 kişi yakalandı.