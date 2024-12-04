Yüzlerce itfaiye memuru alımı için mülakat süreci başladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, liyakat usulü alımıyla gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başladıklarını duyurdu. Başkan Yavaş, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan 1500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor" dedi.

Ankara İtfaiyesi, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dahil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı.

Mülakat sürecine başladıklarını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yavaş, "Liyakat usulü alımıyla gerçekleştirilecek olan 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başladık. Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'de bulunan merkez istasyonunda gerçekleşen mülakatlarda adaylar fiziki yeterlilik, araç kullanımı ve sözlü sınav sürecinden geçiyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan bin 500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor" paylaşımını yaptı.

MÜLAKAT 15 GÜN SÜRECEK

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