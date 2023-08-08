Ankara Büyükşehir Belediyesi Personelinin Maaşları Artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile beş farklı iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar arasında personel maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesine ek yapılan protokol için tören düzenlendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, personelin maaşında yüzde 20 ile yüzde 68 oranında artış gerçekleştirildiğini belirterek, 'Ekonomideki bu kötü süreç devam ederse, hiçbir mesai arkadaşımızı ekonomik olarak ezdirmeyecek ve zamana bağlı kalmaksızın durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bunu da buradan açıkça ilan ediyoruz' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile beş farklı iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar arasında personel maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesine ek yapılan protokol için tören düzenlendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, personelin maaşında yüzde 20 ile yüzde 68 oranında artış gerçekleştirildiğini belirterek, "Ekonomideki bu kötü süreç devam ederse, hiçbir mesai arkadaşımızı ekonomik olarak ezdirmeyecek ve zamana bağlı kalmaksızın durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bunu da buradan açıkça ilan ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve beş farklı iş kolunda faaliyet gösteren Belediye-İş, Demiryol-İş, Tezkoop-İş, Güvenlik-İş ve Öz Gıda-İş sendikaları arasında daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesine ek olarak yapılan protokol için imza töreni yapıldı. Protokolle, ABB personelinin maaşında yüzde 20 ila 68 oranında artış yapıldı.

İmza töreni öncesinde belediye önünde toplanan personelin davul ve zurna eşliğinde sloganlarla karşıladığı Başkan Yavaş, konuşmasında; geçmiş yıllarda personelin işsizlik tehdidiyle siyasi parti mitingine, maçlara götürüldüğünü, doğum iznindeki kadın personelin zorla çağırıldığını hatırlattı. Yavaş, "İşte biz, bu insanlık onuruna aykırı sistemi ortadan kaldıracağımızı vadetmiştik. Personeli mesai arkadaşı gibi göreceğimizi, onları ailemizden kabul edeceğimizi yüksek bir sesle söylemiştik" diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik şartlar nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

"Her şeye peş peşe zam geliyor, hepimizin alım gücü düşüyor. Doğal olarak Belediye'nin de maliyetleri artıyor ve bütün faaliyetlerimiz çok daha pahalıya mal oluyor. Artık şirketler birkaç gün sonrasını tahmin edemedikleri için ihalelere dahi girmiyor. Bu süreçte, bizim de öngöremediğimiz maliyet artışları oluyor. Nasıl siz markette, kasapta, manavda bu kötü ekonomik koşulları hissediyorsanız, Belediye'mizin de tüm harcamalarında bu hissediliyor. Bununla birlikte, 2023 bütçemiz içerisinde EYT konusunda 1 lira dahi yoktu. 5 bin EYT'li personelimiz için 1.5 milyar TL'lik tazminat ödemesi yoktu. Deprem dayanışması için harcanan 500 milyon TL yoktu. EYT çıkarken açıklamalar yapıldı. Birçok firma ve kamu kuruluşu bu yükün altından kalkamaz denildi. O zaman 'Kredi garanti fonundan kredi açılacak ve bu şekilde ödemeleri sağlanacak' denildi. Bütün belediyeler kredilerini meclislerinden çektiler. Hem ekonomik şartlar belli hem de EYT'lilere parasını ödemiyorsunuz diye eleştiriyorsunuz. Bütçede bununla ilgili bir kuruş olmadığını da biliyorsunuz. Ben sıkışmıyorum, Allah'a şükür ne yapıp edip ödemeye çalışıyorum. Geciken her EYT'linin hakkı onların boyunlarındadır.

Tüm bunlara ve TİS belli olmasına rağmen, hiçbir zorunluluğumuz olmadığı halde mesai arkadaşlarımızı bu şartlarda ekonomik olarak ezdiremezdik. Bu bakımdan, temmuz ayından geçerli olmak üzere tamamı enflasyon oranının üzerinde ve önemli ölçüde artış yapılmasına karar verdik. 2024 yılının Ocak ayında TİS gereği yapılacak olan yüzde 40'lık artış, bu son artışın üzerine ek olarak yansıtılacaktır. Ancak, ekonomideki bu kötü süreç devam ederse, hiçbir mesai arkadaşımızı ekonomik olarak ezdirmeyecek ve zamana bağlı kalmaksızın durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bunu da buradan açıkça ilan ediyoruz.

Gönül isterdi ki, daha da mutlu olacağınız artışlar yapalım ancak Belediye Meclisi'ndeki durum hepinizin malumu. Tüm ilçe belediyeleri kredi çekerken maalesef bizlere karşı 4,5 yıllık direnç devam ediyor. Kendi personellerine yeteri kadar maaş vermeyen, banka promosyonlarını kesen, sendikalaşmasına engel olan zihniyet, bizim kredi çekmemizi de engelliyor. Bana zarar vermiş olmuyorsunuz. Doğru olunca, dürüst davranınca Allah bir yerden kapı açıyor. Bakın, bugün hepimiz mutluyuz. Peki, kime zarar veriyorsunuz? Mesai arkadaşlarımıza, ailelerine, Ankaralılara… Yine de biz buradayız. Tüm engellemelere rağmen bu iyileştirmeleri hayata geçirdik. İşte yönetim anlayışındaki fark, tam olarak da budur. İşçilerin hakkını koruyacaksanız, işçilerin sendikalaşmasını sağlayacaksınız. Gerçekten samimiyseniz veto ettiğim krediyi bugün onaylarsınız."