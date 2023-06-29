Ankara Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü ve engellilere ücretsiz tatil imkanı sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerinde 60 yaş üstü, engelli ya da sosyal yardım alan vatandaşlara ücretsiz tatil imkanı sağlıyor. Vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda bir haftalık tatil yapabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerinde sezon açıldı. Yaşlı Hizmet Merkezi ve Başkent 153 aracılığıyla başvuruda bulunan 60 yaş üstü, engelli ya da sosyal yardım alan vatandaşlar, Akçakoca Tatil Kampı'nda 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz olarak tatil yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 60 yaş üstü, engelli ya da sosyal yardım alan vatandaşları, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Akçakoca'da bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde tatile götürüyor. Tatil imkanından faydalanmak isteyen Başkentliler, Yaşlı Hizmet Merkezi ya da Başkent 153 aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR HAFTALIK TATİL

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil yapıyor. Yaz kamplarına katılan vatandaşlar, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekanları gezme şansını yakalıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeşilin mavi ile buluştuğu manzarası ile Akçakoca Tatil Kampı 60 yaş üstü Ankaralıları ağırlamaya başladı. Vatandaşlar beş yıldızlı otel konforundaki tesislerde uzman kadro eşliğinde tatillerini güven içerisinde geçiriyorlar.

TATİL, YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Ücretsiz olarak düzenlenen ve ilk kez gideceklere öncelik tanınan tatil kampı bu yıl da Ankaralıların yoğun ilgisiyle başladı. Vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yurdagül Demirbaş: "Biz memnunuz Allah razı olsun. Kısmet oldu, işte gidiyoruz. Orada da çok güzel ilgileniyorlarmış duyduğumuza göre. Çok memnunuz her şeyden."

-Emine Özdoğan: "Öncelikle üst kademeden alt kademeye kadar herkese teşekkür ediyoruz. Bizim imkanımız olduğu halde gidemedik. 68 yaşımdayım böyle bir hizmeti tebrik ediyorum. Daha önce ilçe gezilerine katıldım. Her şeyden çok memnunuz. Çok güzel kendimizle beraber, olmak insanlarla paylaşmak, yeni yeni şahsiyetler görmek. Çok büyük bir hizmet sağ olsun başkanımız."

-Ömer Özdoğan: "Birkaç gün önce Kızılcahamam'daki termal tesislere de misafir olduk. Orada çalışanlarımızın çok güzel muameleleriyle karşılaştık. Çok rahat ettik, çok huzur bulduk. Akçakoca'ya ilk kez gidiyoruz çok memnunuz."

-Hüsniye Kanaat: "İlk kez gidiyorum. Arkadaşlarımızla görüşmek çok güzel, toplumla gezmek çok güzel. Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Ücretsiz olarak gidiyoruz, emekliyiz. Malum durumlarımız belli, biz kendi imkanlarımızla gidemiyoruz. Ama belediyemizin sağladığı imkanla ilk kez gidiyorum."

-Hilmi Kale: "İkinci kez gidiyoruz. Çok memnunuz, emeklileri düşünmek demek tüm İslam Alemi'ni düşünmek demek. Çok teşekkür ederiz."

-Yakup Polat: "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım. Biz yaşlılar için güzel bir uygulama. Çok memnun kaldım. Hoş bir arkadaş ortamı var."

-Halil Ülker: "Bu sene ilk kez müracaat ettim. Çok memnun kaldım. Arkadaşlarla çeşitli oyunlar oynuyoruz, yüzüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz."

-Şengül Çetin Yılmaz: "Mansur Başkan'ımıza böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Burada tüm çalışanlar bizlere karşı çok saygılı ve misafirlerine değer veriyorlar. Aynı yaş grubunda olduğumuz için çabuk sosyalleşiyoruz. Gülüyoruz, oynuyoruz, eğleniyoruz. Sanki hayattan koptuk farklı bir ortama geldik. Biz emekli memuruz. Bütçemiz belli. Bu şartlar altında tatil yapmam çok zordu."

-Ayşe Sevil: "Şimdiye kadar hiç böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Burada her şey hazır, önümüze geliyor. Ben evde oturmaya vakit bulamıyordum. Burada gerçekten dinleniyorum."

-Turan Çetin: "Kampta 5 yıldız ayarında bir tatil yapıyoruz. Sınırsız ikramlar var, çalışanlar son derece saygılı."

-Ümmü Gülsüm Gültekin: "Başkent 153'ten başvuru yaptım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir hizmet. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri, etkinlikler, eğlenceler, deniz, havuz kısaca mükemmel bir yer. Bize böyle bir imkan sağlandığı için çok memnunuz."