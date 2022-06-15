Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı son oturumu yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin haziran ayı 5. oturumu tamamlandı.

ABB haziran ayı meclis toplantısının son birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ünal, gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamaya sunmadan önce, kendisine son anda iletildiğini belirttiği, ulaşım esnafına verilecek desteği içeren EGO Genel Müdürlüğünün teklifini, katip üyeye okutarak müzakereye açtı.

Geçen aylarda ulaşım esnafına yapılan gelir desteği ödemelerinin sürmesini ve 16 Haziran'dan itibaren 4 ay geçerli olmasını kapsayan teklifte, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bulunan Özel Halk Otobüsü esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, abonman yolcular için ise 1 lira destek verilmesi yer aldı.

Teklife ilişkin söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, Mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP Grup başkanvekilleriyle aldıkları karar sonucunda, desteğin ücretsiz taşınan yolcular için 3 liradan 4 liraya, abonman yolcular için ise 1 liradan 1,5 liraya çıkarılarak teklifin oylanmasını talep etti.

ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın da yüzlerce kişiyi ilgilendiren teklifin son dakika Meclise gelmesini teessüfle karşıladığını belirterek, komisyon olarak teklif üzerinde herhangi bir inceleme yapamadıklarını söyledi.

Teklifin 4 ay süreyle sınırlandırıldığını anımsatan Yalçın, "Belki esnafımızın 4 ay süre zarfında bir nebze olsun nefes almasına vesile olacaktır. Ancak bu konunun ivedi şekilde kalıcı bir çözüme kavuşması gerekmektedir. Bununla ilgili modellerimizi söyledik. İşte Bursa, İstanbul modelleri var. Bu geçici bir çözümdür." dedi.

Ünal'ın, Grup başkanvekillerinin değişiklik talebini dikkate alarak oylamaya sunduğu teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

ABB ile bağlı kuruluşlarının ek bütçesi ile sermaye artırımı oy birliğiyle kabul edildi

Gündemde yer alan ABB ile bağlı kuruluşlarının 2022 mali yılı ek bütçesi ve iştiraklerinin sermaye artırımını içeren komisyon raporlarını oylamaya sunan Ünal'dan söz isteyen ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, bu konudaki görüşlerini ifade etti.

Akdemir'in konuşmasının ardından oylamaya sunulan Plan ve Bütçe Komisyon Raporları, oy birliğiyle kabul edildi.

Demokrat Parti Genel Merkezi imar planı ertelendi

Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki eski Anavatan Partisi, şimdi Demokrat Parti Genel Merkezi'nin nazım imar plan değişikliğini öngören komisyon raporunu oylamaya sunan Ünal, ABB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Emin Ayaz'a bilgilendirme yapması için söz verdi.

Genel Merkez binasının imar tarihçesi hakkında bilgi veren Ayaz, komisyonun, oy birliğiyle, teklifin yeni bir parti binası yapılmasını içermediği için gerekli incelemelerde bulunulmak üzere ertelenmesine karar verdiğini aktardı.

Ünal'ın oylamaya sunduğu komisyon raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.