Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin 9'uncu oturumunu Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki oturumda, önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı.

Toplantıda, ABB'nin 16 ilçedeki 80 büfe yeri ile Kurtboğazı Barajı içerisinde bulunan işletmelerin ve minibüs duraklarındaki dinlenme yerlerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesini içeren Başkanlık yazısı, oy birliğiyle görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderildi.

ABB envanterinde bulunan 2 itfaiye aracının Beypazarı Belediye Başkanlığına hibe edilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısı müzakereye açıldı.

Gündemdeki madde için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, parti olarak maddeyi onaylayacaklarını belirterek, bu dönem CHP'li başkanlar tarafından yönetilen ilçe belediyelerine daha önceki dönemlerde AK Parti'li belediye başkanlardan alınan araçların gönderilmesinin, rozetsiz ve tarafsız belediye başkanlığı ilkesine ters düştüğünü kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlere Meclisin destek vereceğini ifade ederek, parti ayrımı olmadan araç desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın da aracın kullanılacağı alanlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunduğu başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti ABB'ye ait muhtelif yerlerde bulunan sosyal tesislerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi kapsamında işletme hakkının 10 yıllığına ABB şirketi olan Bel-Pa A.Ş'ye devredilmesine ilişkin Başkanlık yazısı, oy birliğiyle görüşülmek üzere ilgili komisyona iletildi.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'ne üye seçiminin yapılacağını söyledi.

Doğan, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.