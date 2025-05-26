Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu
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Anayasa Mahkemesi, 'Genel İdare Hizmetleri Sınıfı' unvanlı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanması için '15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma' şartını iptal etti. İptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi, "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" unvanlı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanması için "15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma" şartı getiren kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Ankara'da, 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılmayan "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" unvanlı bir devlet memuru, buna yönelik işlemin iptali istemiyle dava açtı.

"15 OCAK 2023 TARİHİNDEN ÖNCE ATANMIŞ OLMA" ŞARTININ İPTALİ İSTEMLİ DAVA AÇILMIŞTI

Ankara 18. İdare Mahkemesi, baktığı davada uygulama konusu olan ve 3600 ek gösterge ödemesi için "15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma" şartı getiren kanun hükmünün, Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek, iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Dilekçede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 1 Temmuz 2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce…" ibaresinin iptali istendi. Başvuru dilekçesinde, kişilerin aynı mevzuat kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki sınav sonucu kendilerine atfedilebilecek bir kusur olmaksızın, sırf farklı tarihlerde atanmaları nedeniyle farklı ek gösterge rakamlarından faydalandırılmalarının makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı, bu durumun aynı konumda bulunan kişiler arasında eşitsizliğe neden olduğu belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, düzenlemeyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, bağımsız genel müdürlük ve büyükşehir belediyesi ile büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişleri, adalet uzmanları, seçim uzmanları, milli savunma uzmanları gibi birçok bakanlık ve bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunun uzman kadroları sayılarak bu kadrolarda bulunanların bulundukları derecelere göre 1450 ila 4200 ek gösterge rakamlarından yararlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, gelir uzmanları, il istihdam uzmanları, mali hizmetler uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, içişleri bakanlığı planlama uzmanları, il göç uzmanları, ürün denetmenleri, gümrük ve ticaret denetmenleri, sosyal güvenlik denetmenleri, defterdarlık uzmanları kadrolarına atanmış olanların bulundukları derecelere göre 1400 ila 3600 gösterge rakamlarından yararlanacaklarının düzenlendiği aktarıldı.

"FARKLI MUAMELENİN NESNEL VE MAKUL BİR TEMELE DAYANMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR"

Kurala göre, bu kadrolara atanmış olanların, ek gösterge rakamlarından yararlanabilmesi için "en az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olmaları ve maddenin yürürlük tarihi olan 15 Ocak 2023'ten önce atamalarının yapılmış olması" gerektiği aktarıldı. Bu tarih sonrasında atanan kişilerin söz konusu bentler için öngörülen ek gösterge rakamlarından yararlanamayacakları ifade edilen gerekçede, "Oluşturulan farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla kuralın mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır" tespiti yapıldı. İptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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