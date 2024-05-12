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Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

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Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyrederken kontrolden çıkarak devrilen tır, ulaşımı aksattı. Tırın devrilmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyrederken kontrolden çıkarak devrilen tır ulaşımı aksattı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeleri istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AEG 421 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır şoförü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara Ulaşım Trafik Kaza Güncel Haberler

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