Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığına Seçildi

Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığına Seçildi
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Anadolu Ajansı, OANA 19. Genel Kurulu'nda beşinci kez Başkan Yardımcılığına seçildi. Birlik yeni başkanlığı İran'dan TASS'a geçti ve 2028 Genel Kurulu Azerbaycan'da düzenlenecek.

ST. Anadolu Ajansı (AA), yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığını yürütecek.

Rusya Haber Ajansı TASS'ın ev sahipliğinde, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum'da yapılan OANA 19. Genel Kurulu'na AA adına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.

Genel Kurul ile OANA'nın 2025-2028 dönem başkanlığı, İran Resmi Haber Ajansı IRNA'dan TASS'a geçti. TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov OANA Başkanı olurken Genel Sekreterliğe de TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman seçildi.

2028 yılında OANA Genel Kurulu'nun Azerbaycan Haber Ajansı AZERTAC tarafından düzenlenmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, 2010-2013 yıllarında yürüttüğü dönem başkanlığının ardından kesintisiz olarak arka arkaya beşinci kez OANA Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığına seçildi.

OANA üyesi haber ajanslarının temsilcilerinin katıldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından Genel Kurul sona erdi.

35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

Anadolu Ajansı, OANA'ya 1978'de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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Yorumlar (1)

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