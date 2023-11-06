ANADOLU ADLİYESİNDE ÖĞRENCİLERE 'SORUMLULUK VE ADALET BİLİNCİ EĞİTİMİ'

Oğuzhan UYSAL /İSTANBUL, ANADOLU Adliyesinde 7-11 yaş arasındaki ilkokul öğrencilerine yönelik 'Nesilden nesile sorumluluk ve Adalet bilinci eğitim programı' kapsamında eğitim verildi. 'Bugünün çocukları yarının umutları' ana temalı eğitim, psikolojik danışmanlar, rehberlik uzmanları ve sosyal çalışmacılar tarafından verildi.

Kartal'daki Anadolu Adliyesinde 7-11 yaş arasındaki ilkokul öğrencilerine yönelik 'Nesilden nesile sorumluluk ve Adalet bilinci eğitim programı' düzenlendi. 'Bugünün çocukları yarının umutları' temasıyla düzenenen eğitimleri, psikolojik danışmanlar ile rehberlik uzmanları ve sosyal çalışmacılar verdi. Eğitim programı kapsamında sorumluluk ve adalet bilincinden bahsedildi. Öğrencilere verilen trafik eğitiminin ardından her çocuk trafik dedektifi ünvanını aldı. Programa İcra Daireleri başkan yardımcısı, Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan, Kartal İlçe Emniyet Müdürü, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü, Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, Kartal Şehit Er Yıldıray Biroğlu okul müdürü ile hakimler ve savcılar katıldı.