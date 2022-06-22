AMD, Ryzen Gömülü R2000 serisini duyurdu

Ryzen serisi ile işlemci pazarında son yıllarda büyük bir atağa kalkan AMD, Threadripper Pro 5000 WX ve Ryzen Gömülü R2000 serisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Temmuz 2022'den itibaren Threadripper PRO 5000 WX-serisi işlemcilerin dünya çapında satışa sunulacağı duyuruldu.

Threadripper PRO 5000 WX işlemciler başta olmak üzere, Threadripper platformu tek bir ortak altyapı kullanacak. Bir CPU yonga seti, soket olacak ve her işlemci, 128 hat PCIe Gen 4 ve 8 kanallı RDIMM desteği ile AMD Ryzen Threadripper PRO silikonunu kullanacak.

AMD Ryzen 7000 ailesinin fiyatları ve çıkış tarihi sızdı!

AMD Threadripper PRO 5000 WX ve R2000

Belirli ODM ortaklarından seçilen WRX80 anakartlar, iş istasyonlarının performansını sınırlarına kadar zorlamak isteyen kullanıcılar için hem bellek hem de CPU hız aşırtmasını destekleyecek. Threadripper PRO 5000 WX-Serisi ise WRX80 yonga setini kullanacak.