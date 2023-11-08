Ambulansın yanında duran acil tıp teknisyenine çarpan sürücü tam kusurlu bulundu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde otoyolda kaza yapan yaralıya müdahale etmek için ambulanstan inen acil tıp teknisyeni (ATT) Hasan Kaymaz'a (26) çarparak ölümüne yol açan otomobil sürücüsü Anıl Özyıldız (32) Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre tam kusurlu bulundu. Ölen ATT Hasan Kaymaz'ın annesi Hacire Kaymaz (52) ise 8 aydır kazayla ilgili iddianamenin hazırlanmadığını belirtip, "Oğlumun ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaza, 6 Mart günü saat 11.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Rus turist Anna Timkina (29), kontrolünü kaybettiği 48 AIJ 253 plakalı otomobiliyle yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, yaralandı. Yoldan geçen Rıdvan Kavaklı (30) kazayı fark edip, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Ambulanstaki sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Bu sırada İzmir yönünden gelen Anıl Özyıldız kullandığı 34 FIM 007 plakalı otomobil, ambulanstaki sağlık ekibinden Hasan Kaymaz (27), Rıdvan Kavaklı ve eşi Fatma Kavaklı'ya (35) çarptı. Yaralanan 3 sağlık personeliyle Rus turist, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Kaymaz, kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

KAZA KAMERADA

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl Özyıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza ise ambulansın kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin, sağlık personeli Fatma Kavaklı'ya çarparak ambulans kapısıyla birlikte yola savurması yer aldı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ ASLİ, AMBULANS EKİBİ TALİ KUSURLU

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Raporu da ortaya çıktı. Şüpheli sürücü Anıl Özyıldız'ın gündüz vakti, görüşün açık olduğu düz yolda idaresindeki otomobille giderken gereken dikkatini yola vermesi ve kaza yapan ile önde park halindeki ambulansın varlığını dikkate alıp kontrollü ve tedbirli gitmesi gerekirken buna uygun sürüş yapmadığı belirtildi. Sürücünün dikkatsizliği nedeniyle tehlikeli şekilde olay yerine yaklaşarak kazanın oluşumuna sebebiyet verdiği anlaşıldığından; dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Kazada yaralanan Fatma Kavaklı ise gerekli emniyet önlemi alınmayan ambulansın sol ön kapısında bulunduğu, yaya olarak can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, kendi yaralanması üzerinde dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediği için tali kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Hasan Kaymaz'ın da Kavaklı gibi aynı gerekçeyle tali kusurlu olduğu raporda yer aldı.

Ölen ATT Hasan Kaymaz'ın annesi Hacire Kaymaz ise 8 aydır kazayla ilgili iddianamenin hazırlanmadığını belirtip, "Oğlumun ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ayrıca benim oğlum görev şehididir. Oğluma görev şehidi unvanı verilsin" dedi.