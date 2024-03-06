Amasya'nın Taşova ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Kaymakam Efe Kılıç başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Kılıç, seçimlerin, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, huzur ve güven ortamında geçmesini temenni etti.

Toplantıya, Kaymakam Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri katıldı.