Amasya'nın Taşova ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Orman Haftası dolasıyla, Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, protokol üyeleriyle öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Kılıç, ormanların bir ülke için önemli bir değere sahip olduğunu, ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkelerin, sadece çölleşmekle kalmayacağını, sahip oldukları en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olacağını ifade etti.